Paolo Rossi, le ultime ore: la morte a Siena, viveva in provincia di Arezzo. I funerali sabato a Vicenza in Duomo

10 dicembre 2020 a

Paolo Rossi è morto al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, gestito dall’Azienda ospedaliero-universitaria senese. Il campione del Mundial ’82 era ricoverato dopo l’aggravamento della malattia che gli era stata diagnosticata nella scorsa primavera. In estate l’ex calciatore era stato sottoposto a un intervento chirurgico all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi in provincia di Arezzo. Da alcune settimane il suo stato di salute, secondo quanto si apprende, sarebbe improvvisamente peggiorato. Paolo Rossi con la famiglia viveva nel comune di Bucine, sempre in provincia di Arezzo, dove, in Val d’Ambra, gestiva l’agriturismo ’Poggio Cennina Resort’ e l’azienda agricola ’Poggio Cennina'.

Paolo Rossi, l'avventura a Ballando con le stelle nel 2011: fino alla settima puntata da concorrente con Vicky Martin

Si preparano intanto i funerali di Paolo. Si terranno sabato mattina, nel Duomo di Vicenza. Lo ha confermato il sindaco Francesco Rucco, in collegamento a La Vita in Diretta su Rai1. "Stiamo cercando di capire come organizzare un evento di tale portata in questo momento".

