Paolo Rossi, l'avventura a Ballando con le stelle nel 2011: fino alla settima puntata da concorrente con Vicky Martin

Paolo Rossi, il campione del mondo di Spagna 1982, morto oggi all'età di 64 anni, era noto al pubblico televisivo anche per aver partecipato a Ballando con le stelle. L'edizione era quella del 2011, la numero sette. Paolo Rossi aveva partecipato come concorrente, in coppia con l'insegnante di ballo Vicky Martin. I due riuscirono a spingersi fino alla quarta puntata, quando furono eliminati dal televoto. Non è finita. la coppia fu poi ripescata, per poi essere definitivamente eliminata nella settima puntata.

Video su questo argomento Quando Paolo Rossi Pablito e Ronn Moss Ridge cantavano e suonavano Un'avventura

Anche Diego Armando Maradona, scomparso qualche giorno fa, aveva preso parte allo stesso programma alcuni anni prima,

