Morte Paolo Rossi, "Carrasco do Brasil": i brasiliani ricordano l'impresa di Pablito nel 1982. Il loro addio

10 dicembre 2020 a

a

a

La stampa estera omaggia Paolo Rossi. Lo fanno subito quella brasiliana e spagnola che ricordano l'eroe mundial. "Carrasco do Brasil em 1982, Paolo

Rossi morre aos 64 anos,", si legge nel sito brasiliano "Terra" che sceglie questo titolo per dare la notizia della morte di Pablito.

Paolo Rossi diventò Pablito proprio con la celebre tripletta contro i brasiliani che schiuse le porte all'Italia nel campionato del Mondo di calcio in Spagna e le chiuse in faccia al Brasile. "Carrasco do Brasil", ovvero il boia calcistico di quella grande squadra. Ecco Globoesporte: "Morre Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82. Campeão e artilheiro do Mundial da Espanha, ele marcou os três gols da Itália na vitória por 3 a 2 no Sarriá".

Anche i siti spagnoli dedicano articoli all'eroe del mundial spagnolo.. "Muere Paolo Rossi, hèroe italiano del Mundial de España 82", scrive Marca che aggiunge: "Marcó seis goles y se llevó la Copa del Mundo".

Utilizza il termine eroe anche "AS". "Muere Paolo Rossi El hèroe de la selección italiana campeona del mundo en 1982, ha fallecido a los 64 años. Fue Pichichi del Mundial de España y Balón de Oro el mismo año".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.