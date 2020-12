Morte Paolo Rossi, l'omaggio dei tifosi su Twitter con foto, video e messaggi: "Grazie per averci fatto sognare"

10 dicembre 2020 a

Omaggio dei tifosi su Twitter. La morte di Paolo Rossi a 64 anni commuove il popolo social. Frasi, foto, brevi video: su Twitter parte subito #paolorossi e sono centinaia i post dei tifosi che rendono omaggio con un ricordo, anche solo con un cuore, all'eroe mundial.

Morte Paolo Rossi, Enrico Varriale: "Notizia tristissima, ci ha fatto innamorare tutti in quell'estate dell'82"

Per ricordare Pablito viene parafrasato uno degli incoraggiamenti dei tifosi dell'Italia del 1982: "Facci sognare", mutuato con un "grazie per averci fatto sognare". Compaiono post con Diego Armando Maradona recentemente scomparso e con Gaetano Scirea, simbolo della Juventus morto prematuramente. Il popolo del calcio e non solo quello piangono Paolo Rossi, il calciatore che ci ha fatto sognare.

