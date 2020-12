Morte Paolo Rossi, Enrico Varriale: "Notizia tristissima, ci ha fatto innamorare tutti in quell'estate dell'82"

10 dicembre 2020 a

a

a

"Una notizia tristissima: ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’estate dell'82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in Rai, negli ultimi anni“. Così su twitter, Enrico Varriale, amico del bomber e giornalista della Rai. Appena nella notte si è diffusa la notizia della morte di Paolo Rossi, nel giro di pochi minuti i social si sono riempiti di post di dolore e di ricordi, legati al giocatore e uomo che ha fatto la storia del calcio italiano. Migliaia e migliaia di pubblicazioni su tutti i social per una notizia che ha sconvolto il Paese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.