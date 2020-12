Morte Paolo Rossi, la moglie Federica Cappelletti: "Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto"

10 dicembre 2020 a

Oltre al calcio, Paolo Rossi è stato commentatore televisivo e imprenditore. A Vicenza gestiva un'agenzia immobiliare, inoltre è della sua famiglia anche il complesso agrituristico di Bucine, in provincia di Arezzo. In tv ha lavorato per diversi emittenti, dalla Rai a Sky Sport, ma anche Premium Sport. E' stato protagonista di Ballando con le stelle nel 2011. Anni prima, nel 1999, si era candidato alle elezioni europee per Alleanza Nazionale e nel 2000 alla presidenza della Lega di Pallavvolo femminile.

Nella vita privata il primo matrimonio con Simonetta Rizzato, da cui è nato Alessandro (nell'anno del mondiale), poi il grande amore con Federica Cappelletti, giornalista di Perugia, sposata il 10 luglio 2010 dopo un lungo fidanzamento. Da Federica ha avuto due figlie, Maria Vittoria e Sofia Elena. La moglie su Facebook: "Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto".

