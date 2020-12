Inter eliminata, Conte litiga a Sky: "Ma che domande fate?"

09 dicembre 2020 a

Dopo l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League l'analisi di Antonio Conte si è spostata sugli arbitraggi: "Ora che siamo stati eliminati posso dirlo; non siamo stati rispettati, andate a vedervi gli episodi non visti in questo girone" attacca. Poi continua: C'è delusione, c'è stata mancanza di gol e se non segni non vinci" ha detto su Sky visibilmente amareggiato.

Dallo studio gli chiedono se c'è una mancanza di gioco alla base dell'eliminazione considerato che la stessa squadra, ad agosto, era stata battuta 5-0 in Europa League: "Hanno stravolto il loro modo di giocare per pararci, pensate prima di fare le domande..."

