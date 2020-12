Champions League, tutte le squadre qualificate. Spauracchio Atletico Madrid per la Juve al sorteggio

09 dicembre 2020 a

a

a

Tre italiane su quattro qualificate agli ottavi di finale della Champions League 2020/2021. Avanzano Lazio, Juventus e Atalanta. Inter eliminata, non parteciperà neanche all'Europa League. Le sedici squadre qualificate alla seconda fase ad eliminazione diretta sono: con il primo posto Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, Paris st Germain; con il secondo invece Atletico Madrid, Borussia M'Gladbach, Porto, Atalanta, Siviglia, Lazio, Barcellona, Lipsia.

In base al regolamento, niente derby e accoppiamento con la squadra dello stesso girone della prima fase, la Juventus potrà incontrare una tra Atletico Madrid, Borussia M'Glandbach, Porto, Siviglia e Lipsia; l'Atalanta una tra Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Borussia Dortmund e Psg, la Lazio infine una tra Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Liverpool e Psg. Il sorteggio è fissato per lunedì 14 dicembre (per giocare il 15 e 16 febbraio l'ottavo di andata e il 16 e 17 marzo quello di ritorno).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.