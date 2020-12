Inter-Shakhtar 0-0, gli highlights. Nerazzurri eliminati dalla Champions e fuori anche dall'Europa League

09 dicembre 2020 a

Inter fuori da tutto. Dalla Champions League e anche dall'Europa League. A San Siro i nerazzurri dovevano solo vincere e sperare nella vittoria del Real Madrid (avvenuta, 2-0 al Borussia M'Gladbach). Invece contro lo Shakhtar l'Inter non è riuscita ad andare oltre il pareggio (0-0) che non solo è inutile al fine della qualificazione agli ottavi di Champions, ma non permette neanche di giocare in Europa League. La banda di Conte arriva ultima nel girone (6 punti, una vittoria e tre pareggi).

Primo tempo contratto da parte dei nerazzurri che comunque vanno vicino al gol con Lautaro Martinez che colpisce la traversa. Ripresa più viva perché anche gli ucraini ci provano. L'Inter non riesce neanche in uno dei suoi classici assalti tutto cuore last minute a parte un colpo di testa di Sanchez e un tiro dalla distanza di Eriksen. Niente pazza Inter. La classifica: Real Madrid 10; Borussia M'Gladbach 8; Shakhtar Donetsk 8; Inter 6.

