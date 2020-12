Razzismo, maglia speciale e tutti in ginocchio: Psg e Basaksehir unite. Poi si scatenano Neymar e Mbappè

09 dicembre 2020 a

Non poteva restare una semplice vicenda di campo. E come prevedibile, è diventato in breve tempo un affare internazionale, oltre che una questione politica. Il caso Psg-Basaksehir riporta, ancora una volta - nonostante gli stadi ancora chiusi per l’emergenza Covid - i riflettori su uno dei grandi mali che affligge il calcio: quello del razzismo. La partita era stata sospesa ieri al 13' in protesta contro l’espressione razzista del quarto uomo contro il vice allenatore del Basaksehir, Webo.

Oggi 9 dicembre la partita è continuata - con un'altra terna - e giocatori, arbitri, staff tecnici, dopo essersi presentati con delle maglie contro il razzismo si sono inginocchiati a centrocampo con il pugno rivolto al cielo prima del fischio d’inizio. L'Uefa intanto ha aperto un'indagine. In campo invece Neymar e Mbappè hanno trascinato il Paris Saint-Germain alla vittoria per 5-1 sull’Istanbul Basaksehir. Partita senza storia al Parco de Principi: Neymar firma una tripletta al 21’, al 38’ e al 50’. Le altre due reti portano la firma di Mbappè al 42’ e al 62’. Con questa vittoria, il Psg chiude primo nel girone davanti al Lipsia grazie allo scontro diretto favorevole.

