Ajax-Atalanta 0-1, gol e highlights. Muriel porta la Dea agli ottavi di Champions League

L'Atalanta si ripete e dopo la storica qualificazione nella fase a eliminazione diretta della scorsa Champions League, concede il bis. La squadra di Gasperini supera l'Ajax 0-1 e vola agli ottavi di finale con il secondo posto del girone vinto dal Liverpool.

Dopo una partita tiratissima, proprio quando l'Atalanta sembra stanca, l'Ajax resta in dieci uomini e nel finale arriva il gol di Muriel in contropiede (85'). Un'altra impresa per la banda di Gasp che ormai da tre stagioni sta incantando il mondo con le sue vittorie sempre più sorprendenti. La classifica: Liverpool 13; Atalanta 11; Ajax 7; Midtjylland 2.

