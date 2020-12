Inter-Shakhtar: le probabili formazioni, l'orario e dove vederla in tv. Conte cerca di recuperare Barella

09 dicembre 2020 a

a

a

L'Inter si gioca tutto in 90'. La qualificazione agli ottavi di finale della Champions League dipende dal successo contro lo Shakhtar Donetsk nella sfida di oggi - mercoledì 9 dicembre - a San Siro. I nerazzurri devono vincere e sperare che Real Madrid-Borussia Mönchengladbach non finisca in parità. Conte spera nel recupero in extremis di Barella: nelle ultime ore sono salite le possibilità. Altrimenti toccherà ad Eriksen. La gara, che inizia alle ore 21, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 e 252).

Ronaldo travolge Messi: doppietta del portoghese che vince il duello con l'argentino

Le formazioni ufficiali: Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Barella (Eriksen), Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte. Shakhtar (4-2-3-1): Pyatov; Dodô, Bondar, Vitao, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tete, Marlos, Taison; Dentinho. All. Luis Castro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.