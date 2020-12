Ternana ad Avellino in piena emergenza difensiva

Foto: principi

Cinque assenze nel pacchetto arretrato: ecco le possibili soluzioni

09 dicembre 2020

Defendi è infortunato anche se potrebbe recuperare in extremis, Kontek certamente non ci sarà e così Mammarella. Di sicuro domenica al “Partenio-Lombardi” pacchetto arretrato in piena emergenza, anche perché sono fuori lista per infortunio Celli (fermo dalla gara dei play off disputata a metà luglio al “San Nicola” e in graduale ripresa dopo un intervento chirurgico) e Frascatore (bloccatosi in allenamento una settimana fa). Tris di soluzioni. Con Defendi in campo (improbabile) maglia di terzino destro assegnata, con Laverone laterale mancino “basso” (ruolo ricoperto dal difensore di fascia fiorentino proprio ad Avellino nel biennio 2016-2018) e con Suagher e Boben marcatori centrali. Invece con Defendi out (o in panchina) spazio sulla destra per Laverone e sulla sinistra per Bergamelli (reintegrato sabato scorso in relazione ai problemi fisici di Frascatore). Ma il centrale bergamasco (finora vanta soltanto 3 panchine, contro il Bisceglie e in avvio di stagione contro Viterbese e Paganese) non è al top. Pertanto prende corpo l’ipotesi Russo a destra e Laverone a sinistra. Insomma, un marcatore centrale da una parte e un terzino “a piede invertito” dall’altra. Ma bisogna fare di necessità virtù.

