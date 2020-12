Extreme Fighter, Mirko Gori è campione d'Europa

il 46enne spoletino ha mandato ko l'ungherese Hajba

Un campione europeo in Umbria. Il titolo continentale di K1 della prestigiosa federazione Xfc - Extreme Fighter Champion - è infatti andato al 46enne spoletino Mirko Gori, già pluricampione della disciplina. In Croazia, quattro round intesi contro un agguerrito avversario ungherese molto più giovane di Gori. In avvio l’ungherese, sfruttando il maggiore allungo, si destreggia sul ring portando a segno vari colpi sul volto di Gori, aggiudicandosi così il primo round. Nel secondo round Gori riesce a schivare i colpi del suo opponente, con delle flesso-torsioni laterali, accorciando così la distanza e portando a segno dei potenti ganci al corpo dell'avversario. Al secondo minuto del quarto round Gori, dopo aver condotto il suo avversario all’angolo, sferra una potente e chirurgica ginocchiata al corpo di Hajba, mandandolo ko costringendolo così al ritiro

