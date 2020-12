Coltescu, dal tentato suicidio alle accuse di razzismo. Chi è il quarto uomo di Psg-Basaksehir

La partita riprenderà oggi alle ore 18,55: cambia la direzione arbitrale

Dal tentato suicidio alla probabile radiazione passando per la frase razzista. L'arbitro Sebastian Coltescu, quarto uomo della partita di Champions League tra Psg e Basaksehir, è stato l'artefice del caos della gara valida per l'ultima giornata del gruppo H.

Romeno classe 1977, nato a Craiova, ha diretto in carriera 364 partite (di cui 270 nel massimo campionato rumeno). In Europa vanta 9 gettoni. In Romania era considerato un arbitro top, ma per un biennio venne retrocesso. Non mancano infatti episodi particolari nel suo curriculum. Nel 2013 era finito sui telegiornali per le sei espulsioni in Petrolul-Gaz Metan. Un giocatore, Sergiu Muth, gli aveva chiesto una spiegazione con così tanta veemenza che lo stesso Coltescu aveva dovuto difendersi afferrandolo per il collo. Nel 2011 un giocatore del Vointa Sibiu, Iulian Popa, gli aveva baciato la mano al termine del match vinto dalla sua squadra contro il Mioveni, che invece non aveva preso così bene alcune sue decisioni arbitrali. Nel 2012 in Romania fece molto scalpone quando minacciò il suicidio annunciando di volersi lanciare nel vuoto dalla finestra del suo appartamento. Nel suo Paese non sono stupiti dell'epiteto razzista rivolto a Webo, chiamato "negro". Da lì poi il caos e la scelta delle due squadre di abbandonare il campo. La partita riprenderà oggi alle ore 18.55 dal 13' e la squadra arbitrale sarà completamente cambiata.

