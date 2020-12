Messi-Ronaldo 0-2: doppietta su rigore del portoghese che vince il duello con l'argentino

08 dicembre 2020 a

a

a

La sfida nella sfida, in Barcellona-Juventus (0-3 il risultato finale), tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo la vince il portoghese. CR7 travolge la Pulce con una prestazione tutta grinta e la doppietta che ha permesso ai bianconeri di arrivare al primo posto del girone proprio al posto degli azulgrana. Proprio Ronaldo si conquista un rigore dopo appena 12' che trasforma con la solita precisione e potenza.

Poi il raddoppio, a inizio ripresa, sempre dagli undici metri, senza alcun tentennamento. In mezzo tanto sacrificio per aiutare la squadra e continuare a collezionare record e prendersi lo scettro di re della Champions League.

Dall'altra parte Messi ha girovagato per il campo triste, appena un paio di guizzi (su un tiro da fuori area è bravo Buffon) ma troppo poco per un campione come lui. A inizio partita invece un grande abbraccio con il sorriso. Dopo ha festeggiato solo Ronaldo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.