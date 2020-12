Barcellona-Juventus 0-3, gol e highlights: doppietta di Ronaldo e McKenzie

08 dicembre 2020 a

a

a

Impresa della Juventus che - già qualificata - vince in casa del Barcellona e sale al primo posto del girone di Champions League. Una vittoria netta quella dei bianconeri capaci di imporsi 0-3. Ronaldo vince la sfida con Messi segnando una doppietta su calcio di rigore.

Bianconeri avanti con CR7 che subisce fallo e poi trasforma il penalty (13'). La Juve non molla l'osso, sfonda quasi sempre a destra con Cuadrado e proprio il colombiano confeziona un assist per McKenzie che da dentro l'area - di testa - non fallisce il raddoppio (20').

Buffon non rischia quasi mai e quando Messi prova a pungerlo risponde presente. A inizio ripresa la Juve cala il tris: mano in area di Lenglet e rigore realizzato ancora da Ronaldo (52').

Il Barça prova una reazione e colpisce la traversa con Griezmann (58'). Alla fine è festa bianconera. L'ultima sconfitta al Nou Camp per i blaugrana in Europa risaliva al mese di maggio del 2013. La classifica: Juventus e Barcellona 12; Dinamo Kiev e Ferencvaros 2.

