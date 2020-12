Gubbio, Notari è una furia: "Pago ancora i debiti delle vecchie gestioni"

Il presidente: "La vittoria di Matelica la dedico ai maestri del calcio che tutti i giorni vogliono darmi consigli"

“Dedico la vittoria conquistata a Macerata contro il Matelica a tutti i maestri del calcio. A coloro che mi danno consigli, suggerimenti, indicazioni su come fare certe cose, su quali giocatori acquistare, su quelli da cedere, sulle scelte da operare, sugli allenatori da esonerare e quali da ingaggiare. E la dedico anche a coloro che dicono e scrivono che devo andare via e che non lesinano insulti. A tutti questi dico: Sauro Notari resta con orgoglio al suo posto, nel bene e nel male. Ha nel suo entourage un direttore sportivo come Stefano Giammarioli che è professionista e capisce di calcio e di giocatori come pochi, e un allenatore come Vincenzo Torrente che ho sempre voluto e da più di sei anni avevo cercato di portarlo in rossoblù. Di calcio, dal punto di vista tecnico, di organizzazione, di gestione e di government mi confronto e ascolto soltanto loro”.

Si toglie qualche sassolino il presidente Notari che dopo la vittoria sul Matelica è molto soddisfatto.

“Ho sempre creduto in questa squadra - dice - in chi l’ha costruita e nel nostro allenatore. Non è facile gestire una società per la quale sto ancora risanando debiti delle vecchie gestioni, come 680mila euro dell’Iva risalente al 2012. Ma queste vittorie, questo trend in crescita, questa squadra che si sta impegnando con tutta se stessa, dove tutti i calciatori escono dopo aver dato fino all’ultima goccia di sudore, ebbene tutto questo mi ripaga di tanti sforzi, di tante preoccupazioni e spero che sia di lezione un po’ a tutti, maestri del calcio e tutti gli altri compresi”.

Cosa le è piaciuto di più?

“Il carattere e l’approccio alla partita. Siamo entrati in campo e per la prima mezz'ora abbiamo messo subito le cose in chiaro: eravamo noi i più forti. Sembrava, come ha detto Torrente, di rivedere il Gubbio di 10 anni fa”.

D’altronde la guida e il timone sono sempre gli stessi.

“Gliel’ho detto prima: Giammarioli e Torrente li ho voluti io”.

La zona playout è ancora troppo vicina. Il rischio è ancora troppo alto ma si comincia a rivedere anche la luce?

“Lo vuol sapere qual è il nostro segreto? L’umiltà. È l’entrare in campo con la fame di chi vuol migliorarsi sempre, di giocare con il coltello tra i denti, di combattere su tutti i palloni fino all’ultimo secondo. Poi ci aggiunga anche una qualità di gioco che tanti altri non hanno: ecco questi sono gli ingredienti”.

E ora?

“Strada ancora tutta in salita, ma il Gubbio c’è, è tornato e adesso le altre squadre dovranno cominciare a preoccuparsi”.

