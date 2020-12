Lazio-Bruges: formazioni ufficiali, orario e dove vederla. Le scelte di Inzaghi

08 dicembre 2020 a

a

a

La Lazio apre la due giorni di Champions League, oggi martedì 8 dicembre 2020, con la sfida contro la formazione belga del Bruges. Per qualificarsi la formazione di Simone Inzaghi non deve perdere perché i belgi sono proprio gli avversari diretti per la qualificazione. Inzaghi ritrova Correa in attacco, dall'altra parte Diatta e Lang formano la coppia d'attacco. Diretta tv dalle ore 18.55 su Sky Sport (canale 201 e 252, in streaming su Sky Go).

Champions League, Barcellona-Juventus: Pirlo all'assalto del primo posto. Le probabili formazioni

Le formazioni ufficiali. LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Hoedt; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi. BRUGES (4-3-1-2): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Ricca, Sobol; Vormer, Vanaken, Balanta; De Ketelaere; Diatta, Lang. All. Clement.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.