Barcellona-Juventus stasera 8 dicembre in tv: dove vederla, le probabili formazioni e l'orario

Stasera, martedì 8 dicembre 2020, torna l'appuntamento con la Champions League con la grande sfida tra Barcellona e Juventus che significa anche Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo. La partita sarà anche diretta tv in chiaro su Canale5 (dalle ore 20,55) oltre che su Sky Sport (canali 201 e 252 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre; in streaming invece tramite l'applicazione Sky Go).

Ultima partita del girone, il Barça ha vinto con due gol di scarto la gara di andata e ha tre punti in più rispetto alla Juve che potrebbe strappargli il primo posto in classifica - entrambe sono già qualificate - vincendo con tre gol di margine. Pirlo vara il turn over: a riposo De Ligt, Dybala, Bentancur e Rabiot, spazio a Buffon, Ramsey e Morata. Koeman invece dovrebbe dare spazio tra i titolari all'ex Pjanic. Le probabili formazioni. BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Dest, De Jong, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, Busquets; Messi, Pedri, Coutinho; Griezmann. All. R.Koeman. JUVENTUS (3-4-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, McKennie, Chiesa; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

