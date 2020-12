Messi e Ronaldo, chi guadagna di più? Lionel batte Cristiano 131 milioni a 118

L'argentino vince la sfida dei soldi tra ingaggio e sponsor personali

Lionel Messi batte Cristiano Ronaldo. In campo - con 6 Palloni d'Oro contro i 5 del portoghese - ma anche fuori nella classifica dei guadagni. Secondo una recente inchiesta realizzata da France Football, fra ingaggio e sponsor personali il giocatore di calcio più ricco è il fuoriclasse del Barcellona dall'alto dei suoi 131 milioni di euro all'anno. Al secondo posto quello della Juventus, con 118 milioni, mentre completa il podio il brasiliano Neymar (Psg) a quota 95.

Nello specifico Ronaldo ha un ingaggio con il club bianconero di 31 milioni di euro (netti), mentre Messi viaggia sui 43 ma la cifrà può lievitare perché sono tantissimi i bonus in base a vittorie di squadra e personali per un totale di altri 10 milioni. Vediamo staserà chi vincerà la sfida sul campo: Barcellona e Juventus si affrontano per l'ultima sfida del girone di Champions League: in ballo anche il primo posto.

