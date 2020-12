Fiorentina-Genoa 1-1, gol e highlights. Milenkovic risponde a Pjaca

07 dicembre 2020 a

a

a

Quando sembrava che il Genoa stava per uscire dalla crisi, la Fiorentina lo acciuffa e lo ricaccia dentro: al Franchi finisce 1-1 e succede tutto alla fine. Pjaca punisce un errore dei viola all'89', poi all'ultimo assalto Milenkovic pesca il pareggio al 98'. Così Prandelli si salva alla fine di una partita che riflette la situazione delle due squadre, poche emozioni, poche occasioni da gol e tanta paura nel primo tempo. Nella ripresa il finale è palpitante: ci pensa l'ex bianconero Pjaca, al terzo gol stagionale, a firmare il gol del vantaggio (89'). Al 98' risponde nella bolgia Milenkovic. Chissà che non possa essere la scintilla per la squadra di Prandelli, apparsa quasi alla deriva.

GOOOOOOOOOL DA @acffiorentina!



No último lance do jogo, Milenkovic tentou duas vezes e garantiu o empate sofrido da Viola. Fiorentina 1 x 1 Genoa.#Fiorentina #Genoa #SerieA #ItalianoNoBandSports pic.twitter.com/TqSusBC5cj — BandSports (@bandsports) December 7, 2020

La classifica: Milan 26; Inter 21; Napoli e Juventus 20; Sassuolo 19; Roma 18; Lazio 17; Verona 16; Atalanta 14*; Bologna e Cagliari 12; Sampdoria e Benevento 11; Udinese*, Spezia e Parma 10; Fiorentina 9; Torino e Genoa 6; Crotone 2.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.