Mondiale 2022, Italia con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania

Nel gruppo C con gli azzurri altre quattro squadre: girone abbordabile

Il sorteggio per le qualificazioni al Mondiale 2022 che si giocherà in Qatar - eccezionalmente in inverno - ha inserito l'Italia nel gruppo C con altre quattro nazionali.

Gli azzurri di Roberto Mancini, attesi dalla semifinale di Nations League contro la Spagna, avranno come rivali Svizzera e Irlanda del Nord. E poi ancora Bulgaria e Lituania. In totale si sfidano 55 squadre saranno divise in 10 gruppi

