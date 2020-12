Ludovica Silvioni, primo gol in Serie A per la calciatrice perugina

Nicola Uras 07 dicembre 2020 a

a

a

Primo gol in Serie A per Ludovica Silvioni. La calciatrice perugina, 18 anni, ha segnato di testa ma la sua rete non è servita al Pink Bari, società in cui è in prestito dalla Juventus Women, per evitare la sconfitta con il Sassuolo nella partita giocata a Bitetto (2-4).

Ludovica, nel giro delle nazionali giovanili, da quest'anno si sta cimentendo nel massimo campionato di calcio femminile dopo che la scorsa stagione è stata un punto di riferimento per la squadra juventina nel torneo Primavera.

La missione di Ludovica: "Alla Juve realizzo il mio sogno"

Poi quest'anno la decisione del prestito al Bari. Ludovica è cresciuta nella Grifo Perugia e ha vissuto anche un'esperienza a Roma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.