Fiorentina-Genoa: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

07 dicembre 2020 a

a

a

Stasera alle ore 20,45, allo stadio Franchi di Firenze, si affrontano Fiorentina e Genoa per il posticipo decima giornata della Serie A di calcio. La missione di entrambe è vincere per uscire dalla crisi. Un'autentica sfida salvezza tra la Fiorentina (8 punti nonostante l'arrivo di Cesare Prandelli) e il Genoa penultimo (5). La partita sarà visibile in esclusiva in diretta tv su Sky Sport (in streaming sulla piattaforma Sky Go).

Sampdoria-Milan 1-2, gol e highlights: Kessiè più Castillejo, ai blucerchiati non basta Ekdal. Rossoneri a +5 sull'Inter | Video

Le probabili formazioni. FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger.Pezzella, Biraghi; Amrabat, Duncan, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Ribery. (A disposizione: Terracciano, Lirola, Venuti, Barreca, Quarta, Igor, Borja Valero, Pulgar, Bonaventura, Saponara, Kouame, Cutrone). All. Prandelli. GENOA (4-4-2): Paleari; Goldaniga, C.Zapata, Bani, Masiello; Ghiglione, Radovanovic, Badelj, Pellegrini; Pandev, Scamacca. (A disposizione: Zima, Criscito, Czyborra, Sturaro, Melegoni, Lerager, Rovella, Zajc, Destro, Parigini, Pjaca, Shomurodov). All. Maran. ARBITRO: Doveri di Roma 1.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.