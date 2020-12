Sampdoria-Milan 1-2, gol e highlights: Kessiè più Castillejo, ai blucerchiati non basta Ekdal. Rossoneri a +5 sull'Inter | Video

06 dicembre 2020 a

Il Milan batte la Sampdoria 2-1 a Marassi e resta in vetta sempre con 5 punti di vantaggio sull'Inter, la sua più immediata inseguitrice. Partita equilibrata, che si sblocca però nel finale di primo tempo. Fallo di mano di Jankto, per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto Kessiè spiazza Audero e porta in vantaggio il Milan.

Nella ripresa in avvio i rossoneri provano a chiudere l'incontro, ma il tiro di Tonali va a sbattere sul palo. Con il passare dei minuti la Sampdoria va a caccia del pareggio, ma senza creare particolari occasioni, se non qualche pericolo in mischia. Ed è a questo punto che la squadra di Pioli raddoppia, grazie a Castillejo al 32', appena entrato al posto di Saelemaekers.

Sembra finita, ma i blucerchiati hanno un sussulto d'orgoglio e trovano la rete che riapre la partita con Ekdal, al minuto 37'. La formazione di Ranieri prova in tutti i modi la rimonta, che però non riesce.

Finisce così 2-1, il Milan vola a quota 26 e mantiene i 5 punti di vantaggio sull'Inter, seconda in classifica. La Sampdoria resta a 11, e domenica 13 dicembre andrà a Napoli. Al prossimo turno a San Siro, i rossoneri ospiteranno il Parma.

