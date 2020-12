Perugia-Imolese 2-0, gol di Melchiorri ed Elia. Decimo risultato utile consecutivo

Foto: LaPresse

Buona prestazione del Grifo che non vinceva da 25 giorni: primo posto a -3.

Nicola Uras 06 dicembre 2020

a

a

Il Perugia vince con l'Imolese (2-0) e risponde con personalità ai successi di Sudtirol e Padova mantenendo così la distanza dal primato sempre a 3 punti. Così 25 giorni dopo l'ultima volta (3-0 al Padova, era l'11 novembre) il Grifo torna alla vittoria e allunga la striscia positiva a 10 risultati utili consecutivi.

La squadra di Caserta parte forte e dopo appena 9' è già in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Monaco mette in area una palla sulla quale si avventa, di testa e in tuffo, Melchiorri bravo a finalizzare l'azi0ne (1-0). Il Grifo non molla l'osso e insiste, ci provano Murano (15') e Kouan (17'), ma è Elia a firmare il raddoppio. Spettacolare l'azione dell'esterno biancorosso che, sulla lunetta dell'area di rigore, recupera una palla vagante, si libera di un avversario con una ruleta "alla Zidane", ne semina un altro paio con una serpentina di maradoniana memoria e poi con l'esterno destro un po' scavato batte Siano (2-0, 29'). Un'autentica meraviglia. Poi ci riprova di nuovo Melchiorri (31') mentre l'Imolese si vede solo nel recupero con un tiro, alto, di Moracchioli (47'). Nella ripresa girandola di cambi, il Perugia gestisce e cerca il tris - l'occasione migliore ancora con Melchiorri di testa al 61' - con l'Imolese che ci mette buona volontà senza però mai trovare il guizzo per riaprire il match a parte il palo esterno colpito da Provenzano su punizione all'81'.

