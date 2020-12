Sir-Piacenza 3-0, Perugia allunga in vetta

Superato senza problemi l'ex Bernardi, +2 sulla Lube

Vittoria netta e allungo in vetta. La Sir Safety Conad non si ferma più e dopo Milano, Vibo e Modena fa fuori anche Piacenza. Secco 3-0 alla fine con Perugia nettamente superiore e l'ex Bernardi che non è riuscito a fare il colpaccio al PalaBarton: 25-20, 25-19 e 25-21 i parziali a favore dei Block Devils che tornano subito in vetta e guadagnano un punto (33 a 31) su Civitanova costretta al tie break da Ravenna nell'anticipo. Ora riflettori sulla Champions che martedì alle 20.30 nella bolla di Tours vedrà di fronte proprio la Sir contro la Lube.

