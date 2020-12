Crotone-Napoli, le formazioni ufficiali e dove vederla in tv: Gattuso sceglie Petagna. Obiettivo aggancio alla Juve

06 dicembre 2020 a

Occasione da non perdere per il Napoli, che alle 18 allo Scida sfida il fanalino di coda Crotone. Con un successo i partenopei potrebbero agganciare la Juventus al terzo posto della classifica a quota 20 punti. Gattuso lascia in panchina Mertens e si affida a Petagna come terminale offensivo, supportato da Lozano e Insigne. Stroppa schiera il suo Crotone con Messias e Simy in attacco.

Queste le formazioni ufficiali. Crotone: Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Benali, Petriccione, Reca; Messias, Simy. (A disposizione: Festa, Golemic, Magallan, Dragus, Crociata, Rojas, Zanellato, Djidji, Siligardi, Vulic, Eduardo, Riviere). All. Stroppa. Napoli; Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. (A disposizione: Meret, Contini, Maksimovic, Ghoulam, Lobotka, Elmas, Fabian Ruiz, Politano, Mertens, Llorente). All. Gattuso. Diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202), fischio d'inizio alle 18.

