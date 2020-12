Roma-Sassuolo 0-0, gli highlights: gol annullati a Mkhitaryan e Haraslin. Espulsi Pedro e Fonseca | Video

06 dicembre 2020 a

a

a

Un pareggio che forse non accontenta nessuno, ma maturato al termine di una partita intensa ed equilibrata. E' finita infatti 0-0 all’Olimpico la sfida tra la Roma e il Sassuolo, valida per la decima giornata di Serie A. Giallorossi in dieci dal 41’ del primo tempo per la doppia ammonizione a Pedro. Al 45’ annullato dal Var una rete di Mkhitaryan per un fallo precedente di Dzeko.

Highlights Roma-Sassuolo

Espulso anche il tecnico Fonseca per proteste. Nella ripresa annullata una rete (sempre grazie al Var) anche agli emiliani, di Haraslin, per posizione irregolare. Con questo risultato il Sassuolo è momentaneamente quarto in classifica a 19 punti, la Roma quinta a quota 18.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.