Juventus, Cristiano Ronaldo vuole un portiere e altre due condizioni per restare a Torino: la bomba di Don Balòn

Cristiano Ronaldo e la Juventus, cosa serve per trattenerlo ancora a Torino. e fargli rinnovare il contratto. I bianconeri non se la passano proprio bene perché la vittoria in rimonta nel derby col Torino in campionato è stata come minimo inquietante.

Secondo il giornale sportivo digitake spagnolo Don Balòn, il contratto fino al 2022 del campione portoghese potrebbe essere prorogato se fossero soddisfatte tre condizioni che l'attaccante avrebbe menzionato ad Andrea Agnelli.

Cr7, 35 anni, chiederebbe il prolungamento del contratto per due anni con mantenimento dello stesso stipendio. "Ultimo ma non meno importante, vuole che ingaggino un portiere di alto livello - spiega il giornale - poiché molti degli scarsi risultati deriverebbero da. Wojciech Szczęsny non all'altezza delle aspettative". Su questa linea ci sarebbe anche Pirlo secondo la fonte.

