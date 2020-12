Sampdoria-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv: Pioli senza Ibrahimovic. Ma lui si allena sotto la neve | Video

06 dicembre 2020 a

Posticipo serale domenica 6 dicembre tra Sampdoria e Milan, con fischio d'inizio alle 20,45. I rossoneri cercano l'allungo in vetta alla classifica. Il tecnico blucerchiato Ranieri ha recuperato Colley, ma il difensore difficilmente partirà dal primo minuto. A centrocampo l’unico dubbio è legato all’impiego dal primo minuto di Ekdal, favorito su Adrien Silva. Per il ruolo di rifinitore alle spalle di Quagliarella, Ramirez in vantaggio su Verre. Assenze importanti in casa Milan, con Pioli che oltre a Ibrahimovic e Leao dovrà rinunciare anche all’infortunato Kjaer. Al suo posto al centro della difesa spazio a Gabbia. Bennacer non è ancora al meglio e si gioca una maglia da titolare con Kessié al fianco di Tonali in mezzo al campo. Davanti unica punta Rebic. Intanto Ibrahimovic freme per il recupero e si allena da solo in maniche corte in mezzo alla neve: "Provate a fermarmi".

Queste le probabili formazioni. Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri. Milan: Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanogu, Hauge; Rebic. All. Pioli. Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (201 e 202). Fischio d'inizio alle 20,45.

