Formula 2, Mick Schumacher campione del mondo: il figlio del leggendario Michael festeggia su Instagram | Video Sky

06 dicembre 2020 a

a

a

Mick Schumacher campione del mondo di Formula 2. Il figlio del ferrarista è arrivato 18esimo nella gara 2 del Gran Premio del Bahrain, ma ha ugualmente conquistato il Mondiale 2020, in attesa del passaggio in F1 con la Haas per la prossima stagione.

Mick Schumacher, figlio del sette volte campione del mondo Michael leggenda del Cavallino, pilota della Ferrari Driver Academy diventa campione del mondo di F2, un altro campione dell'Accademy dopo Charles Leclerc.

Il pilota tedesco al termine della sprint race del Gran Premio di Sakhir, nonostante il 18esimo posto, ha concluso in vetta la lunga stagione di Formula 2, trionfando un lungo duello con il compagno di Academy, Callum Ilott. Vince la gara Daruvala, mentre sul podio salgono Ticktum e Tsunoda. Ora Schumi jr. è pronto al salto in F1 nella prossima stagione con la Haas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.