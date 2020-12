Verona-Cagliari 1-1, gol e highlights: Marin replica a Zaccagni, finisce in parità tra veneti e sardi | Video

06 dicembre 2020 a

E' finito in parità 1-1 il lunch match di domenica 6 dicembre al Bentegodi tra Verona e Cagliari, nel match valevole per la decima giornata di Serie A. Veneti in vantaggio al 21' con Zaccagni, su assist di Faraoni, dopo che al 9' una rete di Di Carmine era stata annullata dopo il consulto al Var.

In apertura di ripresa è arrivato invece il pareggio dei sardi, grazie a Marin al 3'. Con questo risultato l'Hellas sale in classifica a 16 punti, mentre il Cagliari di Di Francesco va a quota 12.

Prossimo turno la formazione di Juric andrà a far visita alla Lazio, i rossoblù se la vedranno in Sardegna contro l'Inter.

