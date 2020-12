Roma-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla in tv: Fonseca con Kumbulla in difesa, De Zerbi ancora senza Caputo

06 dicembre 2020 a

Match d'alta classifica all'Olimpico tra Roma e Sassuolo domenica 6 dicembre. Alle 15 infatti giallorossi ed emiliani si sfideranno per dimenticare le sconfitte pesanti dell'ultimo turno. La squadra di Fonseca infatti è chiamata ad archiviare il tracollo di Napoli (4-0), riscattato solo in parte dal successo sullo Young Boys in Europa League. Dall'altra parte la formazione di De Zerbi è reduce dal ko casalingo contro l'Inter e vuole tornare al secondo posto. Fonseca si affida a Dzeko in attacco, con il supporto di Pedro e Mkhitarian. C'è Kumbulla in difesa. I neroverdi ancora privi di Caputo puntano sulla fantasia e le accelerazioni di Djuricic, Berardi e Boga.

Queste le probabili formazioni. Roma: Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. (A disposizione: Mirante, Farelli, Bruno Peres, Calafiori, Fazio, Juan Jesus, Villar, Darboe, Milanese, Carles Perez, Borja Mayoral). All. Fonseca. Sassuolo: Pegolo; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. A disposizione: Turati, Ayhan, Peluso, Muldur, Kyriakopoulos, Magnanelli, Obiang, Bourabia, J. Traore, Haraslin, Oddei, Schiappacasse. All. De Zerbi. Diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202) dalle 15.

