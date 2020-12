Subbuteo calcio tavolo, Fisct al voto. Filippo Filippella e Piero Ielapi candidati a presidente. Forti responsabilità per chi vince. Programmi e veleni

Julie Mary Marini 06 dicembre 2020 a

Con l'attività agonistica ferma da mesi, un'importante partita si sta consumando nel mondo del Subbuteo calcio da tavolo: sfida all'ultimo voto per conquistare la guida della Federazione Sportiva Italiana Calcio da tavolo, l'associazione che gestisce il movimento italiano (il maggiore al mondo per numero di iscritti), incaricata tra l'altro di organizzare i mondiali 2022 (saltati quest'anno per il Covid). La Fisct è rimasta senza presidente dopo le dimissioni del torinese Paolo Finardi.

Il pro tempore Paolo Carravetta, insieme ai consiglieri rimasti in carica, ha portato avanti l'ordinaria amministrazione, poi ha convocato le elezioni. E' iniziato uno stucchevole balletto tra soci sui regolamenti elettorali, il numero dei candidati, il sistema di voto e così via. Carravetta non si è scomposto, ha tirato in ballo i probiviri Francesco Mattiangeli, Simone Trivelli e Davide Furini, ha nominato una commissione che ha limato il regolamento e riconvocato le elezioni.

Finalmente si voterà il 19 e 20 dicembre e c'è tempo fino a martedì 8 per la presentazione delle candidature. Sono già due le liste in campo. Una propone come presidente Piero Ielapi, 58 anni di Reggio Calabria (sopra a sinistra), colonnello in pensione dell'Esercito Italiano. Nell'altra il candidato presidente è Filippo Filippella (sopra a destra), 50 anni, ingegnere originario di Salerno, residente ad Aosta. Nella lista Ielapi gli aspiranti consiglieri sono Francesco Lo Presti, Filippo Rossi, Pierluigi Signoretti, Michele Giudice, Andrea Ciccarelli, Alfredo Palmieri. Nella lista Filippella, invece, Alfredo Granato, Gaetano Ciarolo, Domenico Tassone, Giancarlo Cavanna Cavanna, Francesco Bressi, Tommaso Tricoli.

Le due liste sono nel pieno di una campagna elettorale che si sta consumando sui social con accese polemiche, colpi di scena e sorprese quotidiane. Con una certezza: il prossimo presidente e il suo direttivo avranno una responsabilità immensa, quella di garantire un futuro al Subbuteo Calcio da Tavolo, gioco storico, in perenne trincea contro l'elettronica e i videogames. Proprio per questo dietro le quinte della scena elettorale si stanno muovendo in sordina alcuni veterani ed esperti del movimento che stanno valutando l'idea di dare vita ad un comitato ombra (Cocov, Comitato controllo e vigilanza) che si occuperebbe pubblicamente di una intensa, continua e dettagliata opera di controllo sull'operato del nuovo consiglio direttivo, sia che vinca la lista guidata da Piero Ielapi che quella di Filippo Filippella.

Intanto per il Subbuteo calcio tavolo italiano buone notizie arrivano sul fronte internazionale. Si sono svolte le elezioni nell'ambito della Fistf (Federation of International Sports Table Football) e alla guida della segreteria è stato eletto il giovane siciliano Francesco Lo Presti (nella foto sotto). Lavorerà insieme al presidente Steve Dettre (Australia); al tesoriere Fred Vulpes (Germania); al responsabile del dipartimento sport Eric Naszalyi (Francia), al responsabile dei rapporti con i mass media Mike Sgro (Canada), al direttore allo sviluppo Jurgen Balzan (Malta), al vicepresidente promozione e marketing Brandon Lavender (Inghilterra).

L'augurio che si fanno tutti gli appassionati è che la Fistf si dia una solenne svegliata in ogni ambito, visto il clamoroso ritardo che hanno tutti i Paesi del mondo rispetto all'Italia. Toccherà proprio a Lo Presti incalzare il resto del board internazionale.

