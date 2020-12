Mario Balotelli al Monza, le cifre del contratto: 500.000 euro in un anno. Ma ci sono anche i bonus

06 dicembre 2020 a

Finalmente Mario Balotelli ha trovato una squadra. Giocherà nel Monza di Berlusconi e Galliani, in Serie B. Per lui si tratta davvero dell'ultima vera possibilità nel calcio che conta, vista anche l'ambizione del club brianzolo di conquistare in breve tempo la Serie A. Mario guadagnerà 500mila euro più bonus, la metà di quanto ha percepito al Brescia.

Mario Balotelli, basta tv e ospitate al Grande Fratello Vip: trovata una squadra. Va al Monza di Berlusconi e Galliani

Tra i bonus, il primo step scatta se Balotelli riuscirà a giocare almeno la metà delle partite ancora in calendario in questa stagione, poi dipenderà dal numero di presenze e, ovviamente, ce ne sarà uno legato all’eventuale promozione in A. L'ufficialità dell'acquisto dovrebbe arrivare lunedì 7 dicembre.

