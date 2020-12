Umbria ciclismo, Alunni è il nuovo presidente della federazione: tutti i consiglieri

Bracarda confermato alla presidenza provinciale di Perugia. Ecco i delegati all'assemblea nazionale

Dopo 3 anni e 4 mesi di commissariamento, l’Umbria ha eletto il nuovo presidente regionale della Federazione Italiana Ciclismo. Si tratta di Massimo Alunni (Fortebraccio da Montone) che, con 29 voti, ha sconfitto Alberto Stefanecchia (Ciclorapida Foligno), che ha ottenuto 22 consensi. I vice presidenti saranno Andrea Pastorelli (vicario) e Roberto Cocchieri. I consiglieri sono Luca Ministrini e Riccardo Belia. Le elezioni per il rinnovo degli organismi si sono svolte ieri a Pretola, alla presenza del commissario straordinario del Cru della Fci, Daniela Isetti, e del suo vice, Carlo Moriconi. Presenti 40 società aventi diritto per 51 voti da esprimere. Oltre alle elezioni regionali si sono tenute quelle per la provincia di Perugia. Alla presidenza è stato riconfermato Luciano Bracarda. Sarà affiancato dai consiglieri Alice Calderini, Monia Falcinelli, Daniele Brufani e Marco Cardarelli. Ernelio Massarucci, invece, resta il delegato per la provincia di Terni, eletto direttamente dal Consiglio federale nazionale (perché la provincia conta meno di 10 società aventi diritto al voto), andrà avanti fino a nuova nomina. I delegati eletti per rappresentare l’Umbria all’assemblea nazionale sono: Luciano Bracarda, Marino Casini, Stefano Marionni ed Ernelio Massarucci. “Sono estremamente soddisfatta del risultato di queste tre assemblee. Ora l’Umbria può finalmente pensare di avviarsi verso una gestione aperta delle proprie attività con spirito di squadra e con un maggiore coinvolgimento di tutte le componenti. Buon lavoro a Luciano Bracarda, a Massimo Alunni, a tutto consiglio e a Ernelio Massarucci”, ha commentato la Isetti

