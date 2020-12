Verona-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla in tv: sfida tra i bomber di provincia Di Carmine-Pavoletti

06 dicembre 2020 a

E' Verona-Cagliari il lunch match delle 12,30 di domenica 6 dicembre, valevole per la decima giornata di Serie A. L'Hellas deve fare i conti con l'emergenza in difesa: fuori Cetin e Gunter, non al meglio Magnani, dovrebbe essere Dawidowicz a chiudere il terzetto con Lovato e Ceccherini. Faraoni e Dimarco non sono in discussione, così come Veloso: Tameze è il favorito per affiancarlo in mediana. Sulla trequarti molto probabile la conferma di Barak e Zaccagni, mentre Di Carmine è favorito su Favilli come centravanti. Nel Cagliari spazio a Faragò nel ruolo di terzino destro, in avanti il tridente con Pavoletti terminale offensivo, supportato da Joao Pedro e Sottil.

Queste le probabili formazioni. Verona: Silvestri; Lovato, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. (A disposizione: A. Berardi, Pandur, Dawidowicz, Ruegg, Amione, Ilic, Danzi, Bertini, Lazovic: , Salcedo, Favilli, E. Colley). All. Juric. Cagliari: Cragno; Faragò, Carboni, Walukiewicz, Lykogiannis; Zappa, Marin, Rog; Tramoni, Pavoletti, Sottil. (A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Pinna, Ceppitelli, Joao Pedro, Caligara, Oliva, Cerri, Contini. All. Di Francesco. Diretta tv su Dazn, fischio d'inizio alle 12,30.

