Inter-Bologna 3-1, gol e highlights: Lukaku e doppio Hakimi, Vignato per i rossoblù. Conte alla terza vittoria di fila | Video

L'Inter si prepara nel migliore dei modi alla sfida decisiva di mercoledì 9 dicembre contro lo Shakhtar in Champions League, batte il Bologna 3-1 nel match valevole per la decima giornata di Serie A, ottiene il terzo successo di fila in campionato e si mantiene al secondo posto in classifica, a -2 dalla capolista Milan, impegnato domenica 6 dicembre a Marassi contro la Sampdoria.

A sbloccare la gara contro i rossoblù di Mihajlovic ci ha pensato il solito Lukaku, che di forza ha messo dentro l'1-0 al 15'. Per il belga ottavo centro in campionato.

Nel finale di primo tempo il raddoppio a opera di Hakimi, abile a sfruttare al massimo un perfetto assist di Brozovic. Nella ripresa l'Inter spreca qualche occasione e all'improvviso il match si riapre, con Vignato che deposita in rete a porta vuota dopo uno svarione della difesa nerazzurra (21').

L'illusione di riaprire la gara però dura appena tre minuti, visto che ancora Hakimi in contropiede firma la sua doppietta personale e il gol del 3-1.

Partita chiusa. In classifica Inter a quota 21, Bologna fermo a 12. Domenica 13 dicembre la squadra di Conte sarà di scena a Cagliari, ma prima - mercoledì 9 alle 21 a San Siro - c'è la sfida clou del girone di Champions contro lo Shakhtar.

