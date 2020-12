Juventus, tifosi contro Pirlo sul web dopo la vittoria in rimonta sul Torino: "Che strazio!"

05 dicembre 2020 a

Una vittoria sofferta che non convince affatto i tifosi della Juventus, quella in rimonta contro il Torino di sabato 5 dicembre 2020.

Alla fine su Twitter, i support bianconeri si scatenano e commentano con ironia dopo le feroci critiche lanciate per tutta la partita nei confronti dell'allenatore Pirlo in primis e poi dei giocatori.

#juvetoro è diventato di tendenza per tutta la serata e l'ironia non è mancata: "Atto di dolore. Mi pento e mi dolgo di averti detto contro le peggio cose. Max", rivolto ad Allegri esonerato e in un altro commento "ok si è vinto. Ma occorre rivedere tantissime cose. Cosi non si va da nessuna parte. Sempre forza Juve". La Juve così non va. "Ormai vedere la Juve è un autentico strazio", si legge in un altro post.

