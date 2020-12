Juventus-Torino 2-1, gol e highlights: McKennie e Bonucci nel finale ribaltano i granata | Video

05 dicembre 2020 a

Tre punti pesanti per la Juve, che supera in rimonta 2-1 il Torino nel derby valevole per la decima giornata di Serie A grazie a due gol arrivati nel finale. McKennie e Bonucci rilanciano i bianconeri, mentre alla squadra di Giampaolo non basta il gol di Nkoulou in avvio. I granata iniziano a sorpresa meglio, e al 15' passano in vantaggio con Nkoulou, abile a trafiggere in mischia il portiere Szczesny.

I bianconeri non riescono a far vedere la loro superiorità tecnica e così faticano per tutto l'incontro. Nella ripresa gol annullato a Cuadrado, per fuorigioco di Bonucci che stazionava davanti a Sirigu.

Ma il pareggio è nell'aria e arriva al minuto 33 con McKennie, su assist del solito Cuadrado. La Juve preme, con il Torino ormai alle corde, e all'88' ecco la rete che consente alla squadra di Pirlo di completare la rimonta: ancora Cuadrado fa l'assist, stavolta è Bonucci che realizza la rete decisiva.

Con questo prezioso e sofferto successo la Juve balza a quota 20 punti in campionato. Appena 6 punti per il Toro

