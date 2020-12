Juve-Toro, tifosi bianconeri in rivolta e ironici su Twitter dopo il primo tempo flop: "Allegri è libero"

05 dicembre 2020 a

La Juventus è sotto 1-0 nel derby contro il Torino dopo 45 minuti e su Twitter i tifosi bianconeri sono in rivolta. Molti ironizzano e postano la foto di Massimiliano Allegri, il tecnico esonerato la scorsa stagione: "Ricordo che è libero", si legge in un commento. Altri la prendono con filosofia: "Ci son cascato di nuovo" citando Achille Lauro in una canzone e riferendosi al fatto che stanno vedendo la Juventus ancora una volta deludente. Molti supporter della Vecchia Signora fanno notare che in "45 minuti nemmeno un tiro in porta". E sta per cominciare il secondo tempo.

