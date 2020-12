Inter-Bologna, probabili formazioni e dove vederla in tv: Conte ritrova Vidal, c'è Sanchez con Lukaku

05 dicembre 2020 a

Torna in campo l'Inter sabato 5 dicembre nell'anticipo serale della decima giornata di Serie A. A San Siro arriva il Bologna di Mihajlovic, con Conte che potrebbe fare un po' di turn over in vista della sfida decisiva di mercoledì 9 dicembre contro lo Shakhtar in Champions League. Barella è affaticato al polpaccio e quindi dovrebbe partire dalla panchina. In compenso rientra Vidal dopo la squalifica scontata nel match europeo in Germania. In attacco dovrebbe rifiatare Lautaro Martinez, spazio a Sanchez accanto a Lukaku. Nel Bologna possibile la difesa a 3 con Medel assieme a Danilo e Tomiyasu.

Queste le probabili formazioni. Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conte. Bologna: Skorupski; Medel, Danilo, Tomiyasu; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano; Barrow, Palacio. All. Mihajlovic. Diretta tv su Dazn, con fischio d'inizio alle 20,45.

