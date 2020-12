Champions, Sir-Lube la sfida inizia in aereo

Le due squadre partiranno con lo stesso volo charter lunedì mattina da Perugia

Insieme, nello stesso volo. Lunedì mattina con volo charter dall'aeroporto di Sant'Egidio a Perugia le squadre di Sir Safety Conad e Cucine Lube Civitanova partiranno alla volta di Tours dove martedì sera (20.45) si ritroveranno una contro l'altra per la prima giornata del gruppo a gironi di Champions League. Una partita a carte, magari per ingannare il tempo in aereo, ma poi in campo sarà tutta un'altra cosa anche perchè le squadre di Heynen e De Giorgi si giocheranno, quasi sicuramente, il primo posto del raggruppamento. La Sir non giocherà, invece, mercoledì con i turchi dell'Izmir che hanno rinunciato a partecipare alla bolla francese, ma tornerà in campo giovedì (20.30) contro i padroni di casa del Tours. Intanto domenica alle 17 al PalaBarton c'è la sfida di Superlega contro il Piacenza degli ex Lollo Bernardi e Russell.

