Spezia-Lazio 1-2, gol e highlights: reti di Immobile e Milinkovic Savic, ai liguri non basta Nzola | Video

Torna al successo la Lazio. I biancocelesti battono infatti 2-1 lo Spezia nell’anticipo della decima giornata di Serie A disputato all’Orogel Stadium di Cesena. A decidere il match le reti di Immobile al 15’ e Milinkovic Savic al 33’: quest'ultimo ha firmato il timbro del 2-0 con una splendida esecuzione da calcio piazzato. Gol della bandiera per i liguri con Nzola al 64’. Una vittoria preziosa, soprattutto dopo la sconfitta interna dell'Olimpico contro l'Udinese riscattata solo in parte dal pari di Dortmund in Champions League.

In classifica i biancocelesti raggiungono 17 punti, mentre lo Spezia resta fermo a quota 10.

