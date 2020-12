Mario Balotelli, basta tv e ospitate al Grande Fratello Vip: trovata una squadra. Va al Monza di Berlusconi e Galliani

05 dicembre 2020 a

a

a

Finalmente Mario Balotelli trova una squadra. Dopo la lunga, troppo lunga parentesi televisiva con ospitate peraltro non proprio esaltanti al Grande Fratello Vip, l'attaccante ex Inter, Milan e Manchester City riparte dalla Serie B e dal Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Il trentenne centravanti era svincolato dopo l’esperienza dello scorso anno con il Brescia.

Balotelli, la nuova fidanzata è l'ex di "Temptation Island" Alessia Messina. E lui è vicino al Genoa

Una chiamata che, secondo Sky Sport, è arrivata dal club brianzolo, che proprio sabato 5 dicembre ha incontrato il suo procuratore Mino Raiola accordandosi per un contratto fino al giugno 2021. Visite mediche fissate per lunedì 7 dicembre, poi inizierà ad allenarsi agli ordini di mister Brocchi. L'ennesima occasione di rinascita per Mario Balotelli, visto che il Monza - pur essendo in Serie B - è società che punta in alto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.