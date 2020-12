Juventus-Torino, probabili formazioni e dove vederla in tv: Pirlo sceglie Kulusevski, Giampaolo con Zaza e Belotti

05 dicembre 2020 a

Derby della Mole alle 18 all'Allianz Stadium, nel match valevole per la decima giornata di Serie A. La Juventus vuole riprendere il ritmo dopo il pari di Benevento, stesso discorso per il Toro, che in campionato ha vinto soltanto una volta, contro il Genoa a Marassi. I bianconeri devono fare a meno di Chiellini, Demiral e Morata, quest'ultimo squalificato. Pirlo così si affiderà a Dybala in attacco insieme a Cristiano Ronaldo. A centrocampo Kulusevski favorito su Chiesa.

Dall'altra parte i granata recuperano Izzo, che dovrebbe essere impiegato al posto di Bremer. Singo a destra e Ansaldi a sinistra nel 3-5-2 di Giampaolo, tornato dopo il Covid. In attacco ci sarà la coppia Belotti-Zaza. Queste le probabili formazioni. Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo. Torino: Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Singo, Meitè, Rincon, Linetty, Ansaldi; Belotti, Zaza. All. Giampaolo. Diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202), con fischio d'inizio alle 18.

