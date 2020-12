Spezia-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv: dubbio in porta per Inzaghi. Reina favorito su Strakosha

05 dicembre 2020 a

E' Spezia-Lazio il match che apre il programma della decima giornata di Serie A. I biancocelesti puntano a ripartire dopo la pesante sconfitta all'Olimpico contro l'Udinese, riscattata almeno in parte dal buon pari in Champions a Dortmund contro il Borussia. Dall'altra parte tuttavia troverà uno Spezia reduce dai pareggi contro Atalanta e Cagliari, che avrà sicuramente l'obiettivo di accumulare punti preziosi in ottica salvezza. Fischio d'inizio alle ore 15.

Borussia Dortmund-Lazio 1-1, gol e highlights: Immobile replica a Guerreiro. Basta un pari per gli ottavi | Video

Simone Inzaghi potrebbe fare a meno di Correa: l’argentino non ha terminato l’ultimo allenamento ed è da valutare. Al suo posto giocherebbe Andreas Pereira per affiancare Immobile, che rimane in ballottaggio con Caicedo. In porta ancora dubbio tra Strakosha e Reina, con lo spagnolo in vantaggio. Queste le probabili formazioni. Spezia: Provedel; Sala, Terzi, Erlic, Bastoni; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano. Lazio: Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Pereira, Immobile. All. Inzaghi. Fischio d'inizio alle 15, con diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202).

