Ultimo week end agonistico all'autodromo dell'Umbria

In pista tante categorie con il Trofeo Super Cup e Super Cars

04 dicembre 2020 a

Sebbene sia stato un anno veramente difficile per tutti, il 2020 segna un ultimo appuntamento per i praticanti dello sport dell'automobile, che - in totale sicurezza e nel rispetto delle norme anti contagio imposte dai vari Dpcm - hanno potuto disputare all’Autodromo dell'Umbria una buona parte della stagione corsaiola su quattro ruote. Sabato 5 e domenica 6 Dicembre, quindi, l’impianto Borzacchini di Magione sarà palcoscenico dell’ultimo appuntamento racing del 2020 con tanti campionati in pista per la “battaglia finale”. Il Trofeo Super Cup, già protagonista di altre apparizioni in Umbria, porterà alla partenza auto turismo di varie tipologie e cilindrate e si correrà suddivisi in due divisioni (cilindrate più piccole e più grandi). Spazio poi alla Supercars e Super Proto Cup, una sfida riservata ad auto prototipo e Gran Turismo, particolarmente prestanti e affascinanti. In stile monomarca la RS Cup, dove corrono le Renault Clio in allestimento corsa. Spazio anche alle vetture da formula, con il Challenge Ford MPM, in cui gareggiano molti giovani promettenti piloti. Nuovamente in pista anche gli appassionati del mondo Assominicar, dove competono auto dal motore bicilindrico, particolarmente prestante, nonostante le ridotte dimensioni. Infine, a concludere la stagione 2020, di cui nemmeno un appuntamento previsto è andato perso, i drivers del Trofeo Italia Storico, che porta in pista vetture da corsa datate, ma ancora capaci di dare emozioni a chi le guida e a chi le ammira da bordo pista. Il programma agonistico prevede nella giornata di sabato prove libere e qualificazioni a partire dalle ore 13.05, fino alle 15.50. Domenica le competizioni vedranno il primo semaforo verde alle ore 8.30, per proseguire ininterrottamente fino all'ultima partenza delle 15.40.

